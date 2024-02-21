В Британии рассказали, что ждет американские самолеты F-16 на Украине

Российские истребители и системы противовоздушной обороны станут серьезной угрозой для самолетов F-16, которые Запад может передать Украине, кроме того, сами по себе F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете Daily Express заявил старший научный сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) Леон Хартвелл.

«Эти самолеты (F-16 – прим. ред.) в одиночку не смогут переломить ситуацию с российскими войсками на украинском поле боя. Их эффективность зависит от различных факторов, включая подготовку, инфраструктуру и наличие боеприпасов… Грозные российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные истребители, такие как МиГ-31 и Су-35, будут продолжать создавать серьезные проблемы для F-16», — подчеркнул эксперт.

По словам доктора Хартвелла, Украина столкнулась с большей потребностью «в беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, артиллерии и пехотном вооружении». При этом эксперт отметил важность западных истребителей для ВСУ.

До этого сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ в Соединенных Штатах закончит обучение полетам на истребителях F-16 к лету, еще две группы могут завершить подготовку к августу.

При этом секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что в стране готовят инфраструктуру для истребителей F-16.

Ранее в Совфеде отреагировали на возможную передачу Taurus Украине.