Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали, что ждет американские самолеты F-16 на Украине

Daily Express: российская ПВО и истребители станут серьезной угрозой для F-16

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Российские истребители и системы противовоздушной обороны станут серьезной угрозой для самолетов F-16, которые Запад может передать Украине, кроме того, сами по себе F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью газете Daily Express заявил старший научный сотрудник Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) Леон Хартвелл.

«Эти самолеты (F-16 – прим. ред.) в одиночку не смогут переломить ситуацию с российскими войсками на украинском поле боя. Их эффективность зависит от различных факторов, включая подготовку, инфраструктуру и наличие боеприпасов… Грозные российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные истребители, такие как МиГ-31 и Су-35, будут продолжать создавать серьезные проблемы для F-16», — подчеркнул эксперт.

По словам доктора Хартвелла, Украина столкнулась с большей потребностью «в беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, артиллерии и пехотном вооружении». При этом эксперт отметил важность западных истребителей для ВСУ.

До этого сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ в Соединенных Штатах закончит обучение полетам на истребителях F-16 к лету, еще две группы могут завершить подготовку к августу.

При этом секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что в стране готовят инфраструктуру для истребителей F-16.

Ранее в Совфеде отреагировали на возможную передачу Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами