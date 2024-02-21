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В Израиле посчитали освобождение заложников «не самым главным»

Глава минфина Израиля Смотрич: спасение заложников не является самым главным

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Ilia Yefimovich/Global Look Press

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что возвращение заложников из сектора Газа «не является самым важным делом» для Израиля. Его слова приводит Sky News.

«Нет. Это не самое главное», — заявил Смотрич отвечая на вопрос, является ли спасение заложников из плена ХАМАС самым главным для Израиля.

Он призвал не превращать это в соревнование и поинтересовался, «почему это так важно в данный момент».

«Нам нужно уничтожить ХАМАС. Это очень важно», — сказал Смотрич.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов добиться победы над радикальным движением ХАМАС, что способствует освобождению заложников, находящихся в секторе Газа. С таким заявлением он выступил перед руководством еврейских организаций США.

«Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников», — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль настроен на давление и жесткую позицию при переговорах.

Ранее Нетаньяху посчитал невозможной остановку операции против ХАМАС.

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