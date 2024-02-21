В Минобороны Белоруссии обвинили Запад в подготовке «освободительной армии»

Государства Запада, целью которых является силовая смена власти в Белоруссии, в своей политике делают ставку на так называемую «освободительную армию». Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Равенко, сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что западные страны непрерывно демонстрируют «гибридную агрессию» по отношению к Минску. При этом она направлена на дискредитацию белорусского руководства и создание благоприятных условий для смены власти в республике, уточнил Равенко.

«Главный акцент сохраняется на задействовании против Белоруссии сил и средств так называемой «белорусской освободительной армии», — подчеркнул представитель министерства обороны.

Он добавил, что в данный момент идет процесс милитаризации европейской части Евразии. По словам Равенко, в то же время США начали усиливать контроль над политическими процессами в регионе.

Более того, представитель Минобороны Белоруссии обратил внимание на решение государств — членов НАТО приостановить взаимодействие с республикой. В частности, речь идет о сотрудничестве в военной сфере.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о беспрецедентном уровне всех видов разведки против страны.