Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Белоруссии обвинили Запад в подготовке «освободительной армии»

МО Белоруссии: Запад создает «освободительную армию» для смены власти в стране

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Государства Запада, целью которых является силовая смена власти в Белоруссии, в своей политике делают ставку на так называемую «освободительную армию». Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Равенко, сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что западные страны непрерывно демонстрируют «гибридную агрессию» по отношению к Минску. При этом она направлена на дискредитацию белорусского руководства и создание благоприятных условий для смены власти в республике, уточнил Равенко.

«Главный акцент сохраняется на задействовании против Белоруссии сил и средств так называемой «белорусской освободительной армии», — подчеркнул представитель министерства обороны.

Он добавил, что в данный момент идет процесс милитаризации европейской части Евразии. По словам Равенко, в то же время США начали усиливать контроль над политическими процессами в регионе.

Более того, представитель Минобороны Белоруссии обратил внимание на решение государств — членов НАТО приостановить взаимодействие с республикой. В частности, речь идет о сотрудничестве в военной сфере.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о беспрецедентном уровне всех видов разведки против страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами