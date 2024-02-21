В Киеве назвали «рэкетом» помощь Запада Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил предоставление помощи Украине со стороны Запада под залог природных ресурсов страны с рэкетом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В 90-е годы это называлось простым словом – рэкет. Сейчас – международной финпомощью. И, самое главное, выделяется она под сохранность действующей власти, которая получает право управлять страной дальше, но отдав недра», — считает депутат.

По мнению Дубинского, заявления из США о том, что деньги Украине необходимо предоставить под залог полезных ископаемых не вызывает «ничего, кроме возмущения».

До этого американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.