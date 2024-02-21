За границей откроют 288 избирательных участков для выборов президента РФ

За границей откроют почти 290 избирательных участков для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома Павла Андреева.

«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур», — рассказал Андреев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ведомство готово к увеличенному числу избирателей на выборах президента России за рубежом из-за релокации граждан, а возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям законодательства РФ.

При этом в МИД ожидают провокаций в преддверии выборов президента России за границей. В данный момент ведомство работает с патриотически настроенными гражданами, пытаясь привлечь их к профилактике экстремистской деятельности релокантов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ.