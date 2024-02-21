Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

За границей откроют 288 избирательных участков для выборов президента РФ

ЦИК: 288 избирательных участков откроют за рубежом для выборов президента РФ

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

За границей откроют почти 290 избирательных участков для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома Павла Андреева.

«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур», — рассказал Андреев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ведомство готово к увеличенному числу избирателей на выборах президента России за рубежом из-за релокации граждан, а возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям законодательства РФ.

При этом в МИД ожидают провокаций в преддверии выборов президента России за границей. В данный момент ведомство работает с патриотически настроенными гражданами, пытаясь привлечь их к профилактике экстремистской деятельности релокантов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала число поданных заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами