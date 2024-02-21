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В США раскрыли, когда первые пилоты ВСУ закончат обучение на F-16

CNN: пилоты ВСУ закончат обучение в США на истребителях F-16 к лету

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U.S. Air Force/Global Look Press

Первая группа пилотов ВСУ в Соединенных Штатах закончит обучение полетам на истребителях F-16 к лету, еще две группы могут завершить подготовку к августу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Нацвардии США Эрина Хэннигана.

По его словам, вторая группа украинских пилотов начала обучение полетам в январе, третья группа на данный момент проходит языковую подготовку, необходимую перед стартом работы с истребителями.

Хэнниган заявил, что все пилоты ВСУ могут закончить обучение в августе, но конечная дата будет зависеть от освоения программы.

Телеканал отмечает, что всего в программе обучения в США участвуют 12 пилотов, по четыре в группе.

Ранее издание Foreign Policy сообщало, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года.

«Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (который заканчивается в сентябре. – прим. ред) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов», – говорится в тексте.

До этого секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране готовят инфраструктуру для истребителей F-16.

Ранее стало известно, какие ракеты будут нести истребители F-16 для Украины.

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