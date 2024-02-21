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Соседи раскрыли подробности о перебежчике Кузьминове

Mundo: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе несколько дней

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Maxym Marusenko/Reuters

Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет в пользу Украины, пробыл в испанском муниципалитете Вильяхойос, где его тело было обнаружено, всего несколько дней. Об этом сообщает газета Mundo со ссылкой на соседей перебежчика.

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней. О нем никто не знал: ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в супермаркете в районе, специализирующемся на восточных продуктах», — говорится в сообщении издания.

Газета также отмечает, что на поддельных документах Кузьминова правоохранители нашли его отпечатки пальцев.

До этого испанская полиция подтвердила, что Кузьминов был убит в провинции Аликанте.

В сентябре прошлого года главное управление разведки минобороны Украины сообщило, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске.

В октябре прошлого года неназванные офицеры российской военной разведки заявили, что в отношении летчика Максима Кузьминова «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о реакции Испании на смерть перебежчика Кузьминова.

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