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В МИД РФ призвали страны G20 не использовать экономику как оружие

Лавров: страны G20 не должны использовать экономику как оружие

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны G20 не использовать экономику как оружие и воздерживаться от недобросовестной конкуренции в этой сфере. Об этом он заявил в интервью бразильской газете O Globo.

По словам министра, странам «двадцатки» следует выработать совместные сбалансированные решения по восстановлению цепочек поставок и свободному доступу к энергоресурсам и продовольствию.

Лавров высоко оценил укрепление потенциала и роли БРИКС в мировых делах и заявил, что это созвучно российским интересам.

«Международный авторитет БРИКС растет постоянно. Вступление в организацию пяти новых стран с 1 января этого года служит доказательством этого. БРИКС является одним из столпов многополярного мира», — сказал министр иностранных дел РФ.

21 февраля Лавров прибыл в Бразилию для участия в заседании глав МИД G20.

В тот же день в интервью O Globo он заявил, что Россия открыта к урегулированию кризиса на Украине мирным путем.

Ранее в МИД Китая отметили, что на встречах стран G20 нет места обсуждениям региональных тем по типу украинского конфликта.

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