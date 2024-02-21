Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Немецкий журналист раскрыл, что позволяет ВС РФ продвигаться вперед

Журналист Ронцхаймер: планирующие авиабомбы дают возможность ВС РФ идти вперед

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что использование Россией планирующих авиабомб против Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяет ВС РФ двигаться вперед. Об этом он сообщил в эфире немецкого телеканала Das Erste.

«Россия может использовать там (в Авдеевке. — Прим. ред.) больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей», — сказал журналист, рассуждая об отступлении украинских войск из Авдеевки.

Он подчеркнул, что внутри украинских подразделений стоит разочарование ввиду неудач на поле боя. По его словам, ВСУ на данном этапе находятся в наиболее тяжелой ситуации с начала специальной военной операции на Украине.

До этого итальянская еженедельная газета Il Fatto Quotidiano сообщала, что потеря донецкого города Авдеевки означает поражение Киева в вооруженном конфликте с Москвой. В материале говорилось, что взятие данного населенного пункта российскими войсками является подтверждением проигрыша Украины. При этом авторы публикации назвали такой финал «безнадежным и окончательным».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях украинских военных под Авдеевкой за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами