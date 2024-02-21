Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что использование Россией планирующих авиабомб против Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяет ВС РФ двигаться вперед. Об этом он сообщил в эфире немецкого телеканала Das Erste.

«Россия может использовать там (в Авдеевке. — Прим. ред.) больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей», — сказал журналист, рассуждая об отступлении украинских войск из Авдеевки.

Он подчеркнул, что внутри украинских подразделений стоит разочарование ввиду неудач на поле боя. По его словам, ВСУ на данном этапе находятся в наиболее тяжелой ситуации с начала специальной военной операции на Украине.

До этого итальянская еженедельная газета Il Fatto Quotidiano сообщала, что потеря донецкого города Авдеевки означает поражение Киева в вооруженном конфликте с Москвой. В материале говорилось, что взятие данного населенного пункта российскими войсками является подтверждением проигрыша Украины. При этом авторы публикации назвали такой финал «безнадежным и окончательным».

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях украинских военных под Авдеевкой за сутки.