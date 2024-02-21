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Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

Лавров: говорить о перспективах восстановления отношений РФ и ЕС не приходится

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo заявил, что говорить о восстановлении отношений России и стран Европейского союза (ЕС) не приходится.

По его словам, настрой Брюсселя нанести России стратегическое поражение говорит о том, что восстановить отношения с ЕС пока невозможно.

Также дипломат сказал, что Киев и его западные союзники не предпринимают попыток мирного урегулирования на Украине, поэтому России не остается ничего, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО).

При этом Лавров отмечал, что Москва все еще открыта к урегулированию украинского кризиса мирным путем. Однако он обратил внимание, что в данный момент Киев и его зарубежные партнеры зациклены на продвижении так называемой «формулы мира». Речь идет о плане действующего президента Украины Владимира Зеленского, который Лавров назвал «неприемлемым ультиматумом для РФ».

Ранее в США заявили, что у России есть все инструменты для продолжения СВО.

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