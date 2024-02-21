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Экс-подполковник СБУ рассказал, для чего Запад поддерживал Майдан на Украине в 2014 году

Экс-подполковник СБУ Прозоров: на Майдане Запад хотел оторвать Украину от России

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Андрей Стенин/РИА Новости

Спецслужбы и дипломаты западных стран влияли на события на киевском «Майдане» в 2014 году для разрыва связей между Украиной и Россией. Такое мнение высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, сообщает РИА Новости.

По словам Прозорова, в документах СБУ за период января и февраля 2014 года содержится много упоминаний того, как западные дипломаты, представители правительственных и некоммерческих организаций участвовали в финансировании политических событий на Украине и поддержали лидеров оппозиции тех лет.

Экс-подполковник СБУ отметил, что в то время его коллеги рассказывали об активной работе западных дипломатов на «Майдане» с оказанием серьезного давления на действующую власть в лице тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

«Их основная задача – это просто оторвать Украину от России. Других задач там не было», — резюмировал Прозоров.

Согласно справке РИА Новости, в начале 2014 года Прозоров перевелся из управления СБУ по Запорожской области на работу в центральный аппарат СБУ в Киеве, где имел доступ к служебным документам департамента контрразведки и антитеррористического центра.

9 февраля в Госдуме заявили, что Запад готовил переворот на Украине с 2000-х годов.

20 февраля прокуратура Украины признала отсутствие снайперов из РФ на «майдане» в 2014 году.

Ранее на Украине заявили, что США могут убрать Зеленского через новый «майдан».

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