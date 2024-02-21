Лавров заявил о вине Запада в продолжении СВО

Киев и его западные союзники не предпринимают попыток мирного урегулирования на Украине, поэтому России не остается ничего, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — сказал министр, добавив, что для справедливого решения украинского кризиса необходимо устранить его главные причины.

Лавров напомнил о целях СВО, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин: Запад должен прекратить наполнять Украину оружием, Киев должен закончить военные действия и принять нейтральный статус, а также признать новые территориальные реалии.

21 февраля глава МИД России Лавров после посещения Кубы и Венесуэлы прибыл в Бразилию, где должно состояться заседание министров иностранных дел стран «Большой двадцатки».

Ранее в США заявили, что у России есть все инструменты для продолжения СВО.