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Лавров заявил о вине Запада в продолжении СВО

Лавров: Запад и Киев не желают мира, поэтому РФ будет продолжать СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Киев и его западные союзники не предпринимают попыток мирного урегулирования на Украине, поэтому России не остается ничего, кроме как продолжать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — сказал министр, добавив, что для справедливого решения украинского кризиса необходимо устранить его главные причины.

Лавров напомнил о целях СВО, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин: Запад должен прекратить наполнять Украину оружием, Киев должен закончить военные действия и принять нейтральный статус, а также признать новые территориальные реалии.

21 февраля глава МИД России Лавров после посещения Кубы и Венесуэлы прибыл в Бразилию, где должно состояться заседание министров иностранных дел стран «Большой двадцатки».

Ранее в США заявили, что у России есть все инструменты для продолжения СВО.

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Операция на Украине
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