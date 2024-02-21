Лавров рассказал, кем США считают Россию

США рассматривают Россию как противника и угрозу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете O Globo.

По его словам, предыдущий президент Штатов Дональд Трамп ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений. Поэтому в РФ не питают иллюзий, не ожидают, что антироссийский курс США в перспективе изменится, отметил Лавров. При этом он заверил, что в России готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ.

До этого Лавров сообщал, что после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что общество в США жило в полной информационной блокаде. По его словам, в американском обществе случилось «прозрение» после публикации интервью с российским лидером.

Также министр отмечал, что государства Запада стремятся лишить РФ ее роли на международной политической арене. При этом он обратил внимание, что эта роль положена стране по праву.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.