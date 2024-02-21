Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Белый дом раскритиковал спикера Палаты представителей за его позицию по Украине

В Белом доме заявили, что Майк Джонсон вредит безопасности США

close
100%
Evan Vucci/AP

Администрация США обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в нанесении ущерба американской безопасности после того, как он не выставил на голосование законопроект о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Позицию спикера Палаты представителей по этому вопросу раскритиковала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Джонсон «активно вредит национальной безопасности Америки» тем, что не выставил на голосование ранее одобренный сенатом законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Она заявила, что Джонсон «не должен играть в политические игры» и выразила уверенность, что в случае внесения законопроекта в повестку дня он был бы одобрен и нижней палатой конгресса.

«Договоренности по национальной безопасности, одобренные Сенатом, перед ним. Договоренности по границе перед ним. Но он продолжает утверждать, что эти вещи непроходные», — сказала Жань-Пьер.

13 февраля законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США.

16 февраля Палата представителей США не стала голосовать по законопроекту о помощи Украине.

Ранее о своем понимании национальных интересов США высказались в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами