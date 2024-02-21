Белый дом раскритиковал спикера Палаты представителей за его позицию по Украине

Администрация США обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в нанесении ущерба американской безопасности после того, как он не выставил на голосование законопроект о выделении новой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Позицию спикера Палаты представителей по этому вопросу раскритиковала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Джонсон «активно вредит национальной безопасности Америки» тем, что не выставил на голосование ранее одобренный сенатом законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Она заявила, что Джонсон «не должен играть в политические игры» и выразила уверенность, что в случае внесения законопроекта в повестку дня он был бы одобрен и нижней палатой конгресса.

«Договоренности по национальной безопасности, одобренные Сенатом, перед ним. Договоренности по границе перед ним. Но он продолжает утверждать, что эти вещи непроходные», — сказала Жань-Пьер.

13 февраля законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США.

16 февраля Палата представителей США не стала голосовать по законопроекту о помощи Украине.

Ранее о своем понимании национальных интересов США высказались в Киеве.