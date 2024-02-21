Украина не исключила размещения на своей территории ядерного оружия других стран

Украина не исключает размещения на своей территории ядерного оружия других стран. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает РИА Новости.

«Если мы будем иметь партнерские отношения со странами, которые владеют ядерным оружием, то под их контролем, как вариант, оно может у нас появится», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что «во время войны это точно происходить не будет» и заявил, что Украине нужно сначала победить.

По словам Данилова, в современном мире разговор о ядерном оружии это «очень чувствительный процесс», но иметь его «как защиту» это совсем другое дело.

19 февраля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил госсекретарю США Блинкену, что Украина должна или стать частью НАТО, или получить свое ядерное оружие, назвав это «единственной опцией для выживания». Заявление об этом парламентарий сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у Украины уже может иметься ядерное оружие.