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Польский чиновник выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе

Замминистра Польши Колодзейчак: Киеву нужно договариваться или будут ограничения

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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак выдвинул Украине ультиматум по ситуации на границе. По его словам, Киеву следует либо договариваться, либо Варшава введет новые ограничения на импорт из Украины, сообщает Polstat News.

Он подчеркнул, что возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины будет всерьез рассматриваться в случае отсутствия сотрудничества с Киевом.

«Мяч на поле Украины. Либо вы договариваетесь с Польшей, либо мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров» – заявил Колодзейчак.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

20 февраля фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

Ранее украинский посол призвал наказать польских фермеров.

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