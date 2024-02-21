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Байден упрекнул Трампа за возвращение США в прошлое

Байден заявил, что Трамп тянет США в прошлое

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Reuters

Президент США Джо Байден завил, что его соперник по выборам главы государства Дональд Трамп тянет Соединенные Штаты в прошлое. Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

По словам Байдена, Трамп тянет США в прошлое, а не ведет в будущее. С такими словами действующий глава государства выступил в штате Калифорния на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании.

Байден подчеркнул, что он и его команда стоят «за правду» и намерены победить Трампа и «его ложь».

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Байден дал поручение своим помощникам по предвыборному штабу представить Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока. По их словам, глава Белого дома поручил более решительно сосредоточиться на подстрекательских речах экс-президента и привлекать к ним внимание американской общественности.

Ранее Трамп напомнил, что Гитлера и Наполеона победила Россия.

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Выборы в США — 2024
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