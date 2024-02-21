Республиканцы в конгрессе США приготовились к шатдауну правительства

Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, находятся в «ожидании шатдауна» федерального правительства в начале марта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Один из конгрессменов-республиканцев заявил порталу, что люди уверены, что будет шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней. Другой источник высказал мнение, что республиканцы и демократы могут быть «близки к достижению договоренностей» о продлении финансирования правительства США, но сделка может сорваться.

По данным портала, без договоренностей о продлении финансирования ряд правительственных программ и ведомств приостановят работу 1 марта, а 8 марта наступит шатдаун всего правительства.

Однако, даже если договоренности о временном продолжении финансирования работы американского правительства будут достигнуты после 8 марта, к 30 апреля конгрессмены должны согласовать полноценный бюджет работы правительства на 2023 год. Если этого не случится, то федеральные расходы на работу всех федеральных ведомств и программ будут снижены на 1%.

Ранее в США заявили, что Пентагон продолжает финансировать ВСУ из собственных источников.