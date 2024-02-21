Президент Польши назвал блокирование фермерами границы с Украиной «законным протестом»

Польский президент Анджей Дуда назвал «законным протестом» блокировку фермерами границы с Украиной, сообщает ТАСС.

Дуда выразил сожаление сложившейся на границе ситуацией, при этом отметив, что в демократической Польше право на протест гарантирован конституцией страны. Кроме того, он напомнил о функционировании независимых от власти сельскохозяйственных профсоюзов, которые в определенных ситуациях могут протестовать и с которыми государство обязано вести переговоры.

Президент Польши заявил, что в настоящий момент власти страны, профсоюзы и фермеры пытаются договориться о разблокировании границы. Дуда особо подчеркнул, что блокирование границы осуществлено именно фермерами, а польское государство не имеет к этим акциям никакого отношения.

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.