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Президент Польши назвал блокирование фермерами границы с Украиной «законным протестом»

Дуда: блокирование фермерами границы с Украиной является законным протестом

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Польский президент Анджей Дуда назвал «законным протестом» блокировку фермерами границы с Украиной, сообщает ТАСС.

Дуда выразил сожаление сложившейся на границе ситуацией, при этом отметив, что в демократической Польше право на протест гарантирован конституцией страны. Кроме того, он напомнил о функционировании независимых от власти сельскохозяйственных профсоюзов, которые в определенных ситуациях могут протестовать и с которыми государство обязано вести переговоры.

Президент Польши заявил, что в настоящий момент власти страны, профсоюзы и фермеры пытаются договориться о разблокировании границы. Дуда особо подчеркнул, что блокирование границы осуществлено именно фермерами, а польское государство не имеет к этим акциям никакого отношения.

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские транспаранты, а также плакаты против Киева и Брюсселя.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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