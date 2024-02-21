Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The Blaze заявил, что помощь Украине — операция по отмыванию денег.

«Это операция по отмыванию денег. Многие люди, вовлеченные в это, получают от этого деньги. И если вы зарабатываете деньги на войне, вы можете договориться об этом с богом, потому что это аморально, это на самом деле действительно неправильно. И многие люди таковы, включая [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — сказал Карлсон.

Он также рассказал, что Джонсон запросил у него $1 млн за интервью с ним.

По его словам, экс-британский премьер вмешался в мирный договор между Россией и Украиной, который мог быть заключен еще в 2022 году, и несет ответственность за это. Он отметил, что Путин не просил денег, поэтому Джонсон «намного подлее», и все его требования являются «вымогательством».

До этого сообщалось, что Вашингтон обеспокоен тем, что не сможет обучать украинских военных весной, если конгресс не одобрит пакет помощи Украине на $60 млрд.

Ранее в США заявили, что Пентагон продолжает финансировать ВСУ из собственных источников.