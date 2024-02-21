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В МИД РФ отметили, что Запад включил в повестку G20 непрофильные проблемы

МИД РФ: включение непрофильных проблем в повестку СМИД G20 множит разногласия

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Включение Западом в повестку Совета министров иностранных дел (СМИД) «Группы двадцати» (G20) непрофильных проблем, включая украинскую тему, деструктивно и множит разногласия. Об этом пишет министерство иностранных дел РФ на своем сайте.

«Включение в повестку «Группы двадцати» с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, — деструктивно», — говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, это обстоятельство множит разногласия между участниками и отдаляет форум от соглашений в сфере его компетенции.

До этого в МИД РФ сообщили, что на СМИД G20 в Бразилии российская сторона отметит неприемлемость направления Украине средств на финансирование конфликта.

Глава МИД Аргентины Диана Мондино не исключила встречи с российским коллегой на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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