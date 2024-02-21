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Аналитик заявил, что США не подорвали крепкие отношения России и Венесуэлы

Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

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РИА «Новости»

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью CNN заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу продемонстрировал, что соглашения между Вашингтоном и Каракасом не влияют на отношения России и южноамериканского государства.

По его словам, в Соединенных Штатах надеялись, что после прошлогоднего соглашения между США и Венесуэлой Каракас сократит свои связи с Москвой, но просчитались.

«Как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что <...> у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества. — «Газета.Ru»)», — сказал де Альба.

Он добавил, что между Россией и Венесуэлой сложились «хорошие» экономические связи. Кроме этого, страны поддерживают друг друга в ООН, оспаривая претензии США на господство в Латинской Америке.

До этого глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Каракаса есть совместный план с конкретными шагами в ответ на заморозку активов России на Западе.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после президентских выборов в России и поздравить Владимира Путина с победой.

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