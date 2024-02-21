Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США не считают передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Киев

Салливан: в США не считают помощь в кредит наилучшим способом поддержать Украину

close
100%
Evgen Kotenko/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не считает передачу Украине помощи в кредит наилучшим способом поддержки. Слова Салливана передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Что касается займа для Украины, то, как я и говорил ранее, мы запросили, а сенат [конгресса США] поддержал <…> военную и экономическую помощь», — заявил он.

Салливан подчеркнул, что эта помощь должна быть выделена «в форме грантов». Он добавил, что в Вашингтоне не считают, что просить Украину взваливать на себя долговые обязательства — это наилучший способ оказания поддержки Киеву.

Помощник президента США пояснил, что в американской администрации считают правильным составленный пакетный запрос, который на прошлой неделе поддержали сенаторы от Демократической и Республиканской партий.

Кроме этого, Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.

Ранее в США прокомментировали призывы внести РФ в список стран — спонсоров терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами