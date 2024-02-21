США не считают передачу помощи в кредит наилучшим способом поддержать Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не считает передачу Украине помощи в кредит наилучшим способом поддержки. Слова Салливана передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

«Что касается займа для Украины, то, как я и говорил ранее, мы запросили, а сенат [конгресса США] поддержал <…> военную и экономическую помощь», — заявил он.

Салливан подчеркнул, что эта помощь должна быть выделена «в форме грантов». Он добавил, что в Вашингтоне не считают, что просить Украину взваливать на себя долговые обязательства — это наилучший способ оказания поддержки Киеву.

Помощник президента США пояснил, что в американской администрации считают правильным составленный пакетный запрос, который на прошлой неделе поддержали сенаторы от Демократической и Республиканской партий.

Кроме этого, Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.

Ранее в США прокомментировали призывы внести РФ в список стран — спонсоров терроризма.