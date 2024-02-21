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Посол РФ в США: мирные договоренности по Украине рано или поздно будут достигнуты

Посол Антонов выразил уверенность в достижении мирных договоренностей по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, и мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты. Об этом сообщает американский журнал Nesweek.

По словам Антонова, позиция России является непреклонной — рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты. Дипломат отметил, что мир настанет вопреки усилиям «покровителей киевского режима», продолжающих вливать миллиарды долларов для затягивания конфликта.

Антонов подчеркнул, что Россия по-прежнему не отказывается от диалога. Он подверг критике западные страны, утверждающие об отсутствии альтернатив «бессмысленному и одностороннему «копенгагенскому формату»» и так называемой «формуле» украинского президента Владимира Зеленского.

Посол заявил, что страны Запада не только не учитывают позицию России, но и игнорируют интересы государств глобального Юга, цинично используя их в качестве немых наблюдателей.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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