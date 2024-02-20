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Кулеба обвинил Запад в потере Авдеевки

Глава МИД Украины Кулеба: Авдеевку потеряли из-за нехватки западного оружия

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений.

«Мы бы не потеряли Авдеевку, если бы получили артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее», — сказал он.

Также Кулеба призвал Европу признать окончание «эры мира» на континенте и отправлять Украине больше оружия.

20 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успехах российских военных в Авдеевке. По словам министра обороны, ВС РФ удалось взять территории при минимальных потерях — под контроль России перешел коксохимический завод, а теперь российские военные двигаются на Запад. Шойгу также рассказал Путину о «зачистке» села Крынки, которое «ставит точку в украинском контрнаступлении».

Ранее Шойгу рассказал, сколько мобилизованных не вернулись из отпуска.

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