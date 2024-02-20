Зеленский впервые с начала СВО встретится с фракцией «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назначил созыв фракции партии «Слуга народа». Об этом сообщает украинский телеканал «Суспільне новини».
Встреча состоится 21 февраля в здании Народной рады Украины.
До этого критиковавшая Залужного депутат Марьяна Безуглая заявила о выходе из «Слуги народа».
15 сентября народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.
В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года.
Ранее 69% украинцев высказались против ухода Зеленского до окончания СВО.