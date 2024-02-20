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Зеленский впервые с начала СВО встретится с фракцией «Слуги народа»

Зеленский впервые с начала СВО назначил созыв фракции партии «Слуга народа»

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назначил созыв фракции партии «Слуга народа». Об этом сообщает украинский телеканал «Суспільне новини».

Встреча состоится 21 февраля в здании Народной рады Украины.

До этого критиковавшая Залужного депутат Марьяна Безуглая заявила о выходе из «Слуги народа».

15 сентября народный депутат Украины Ярослав заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 14 февраля 2024 года.

Ранее 69% украинцев высказались против ухода Зеленского до окончания СВО.

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