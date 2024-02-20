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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Президент Путин: Россия всегда была за переговоры с Украиной

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия никогда не была против переговоров, это верно и при обсуждении каких-либо решений вместе с Украиной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

«Что касается переговоров, то мы никогда и не были против переговоров, мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, украинского направления», — заверил глава государства.

Он рассказал Шойгу, что «уже сто раз сказал о том», как Москва выступала за переговоры с Киевом и не была против общения на высшем уровне.

«Мы не прерывали диалог, это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона», — заключил Путин.

15 февраля Путин высказался о том, что Россия никогда не делала разницу между собой и Украиной, между русскими и украинцами.

Весной 2022 года президент России, говоря о начале специальной военной операции на Украине, призывал украинцев «скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед». Путин также советовал «никому не позволять вмешиваться» в отношения между гражданами России и Украины.

Ранее в США раскрыли попытки Запада разрешить конфликт на Украине путем переговоров.

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Операция на Украине
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