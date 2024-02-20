Путин заявил, что настало время России

Россия качественно меняется изнутри, заявил президент страны Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Его слова передает ТАСС.

«[Россия] становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что регулярно ездит по стране, и, несмотря на то, что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, люди говорят то, что думают и хотят сказать.

В ходе мероприятия Путин также обратил внимание на провал попыток недоброжелателей изолировать Россию.

При этом Путин отметил рост числа сторонников в мире, в том числе в недружественных странах, и особенно это касается вопроса традиционных ценностей.

Помимо этого, президент рассказал, о чем будет его послание парламенту.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.