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Путин заявил, что настало время России

Путин заявил, что наступило время России

Россия качественно меняется изнутри, заявил президент страны Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Его слова передает ТАСС.

«[Россия] становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что регулярно ездит по стране, и, несмотря на то, что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, люди говорят то, что думают и хотят сказать.

В ходе мероприятия Путин также обратил внимание на провал попыток недоброжелателей изолировать Россию.

При этом Путин отметил рост числа сторонников в мире, в том числе в недружественных странах, и особенно это касается вопроса традиционных ценностей.

Помимо этого, президент рассказал, о чем будет его послание парламенту.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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