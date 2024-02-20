Путин заявил о росте числа сторонников России в мире

Число сторонников России в мире растет, особенно в вопросе традиционных ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Ясно, что у нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется, особенно, и это тоже все видят, в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями», – сказал президент.

Он отметил, что принципы, которые декламирует Россия, являются нормой для любого здорового человека. По словам Путина, традиционные ценности поддерживают не только союзники России, но и некоторые недружественные страны.

До этого помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов назвал святой обязанностью россиян является защита традиционных ценностей.

По данным опроса ВЦИОМ, традиционной российской ценностью 45% россиян назвали крепкую семью, 23% — патриотизм, 17% назвали гуманистические ценности, а 16% отметили национальную культуру и религию.

Ранее российское правительство приостановило принятие Международной статистической классификации болезней из-за его противоречя традиционным ценностям.