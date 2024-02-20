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Путин рассказал, о чем будет его послание парламенту

Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на шесть лет

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что его послание парламенту с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Его слова приводит ТАСС.

«Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения», — сказал Путин.

По его слова, речь будет идти о постановке задач на ближайшие шесть лет «с учетом внутриполитического календаря».

Пресс-служба Кремля официально объявила, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля. В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля.

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