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Путин заявил о провале попыток изолировать Россию

Путин заявил, что задачи недоброжелателей по изоляции России развалились

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Задачи недоброжелателей России по изоляции страны развалились, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию вел ТАСС.

«Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, — ясно, что все развалилось. Это уже понятно и очевидно», — сказал Путин.

При этом, по словам главы государство, стало ясно и то, что у России появляется все больше и больше сторонников во всем мире. Особенно в сфере традиционных ценностей, добавил президент.

Путин отметил, что даже в недружественных странах «подушка безопасности» для традиционных ценностей оказалась большой и надежной, и там у РФ тоже много союзников.

В сентябре Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал сделать Россию самодостаточной, не допустив при этом изоляции государства. По словам российского лидера, это значит, что российские власти будут развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной.

Ранее Путин заявил о желании многих россиян вернуться на родину из-за общих туалетов на Западе.

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