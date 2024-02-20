Грузия рассчитывает стать членом ЕС к 2030 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге по итогам заседания Совета по ассоциации Грузия — ЕС заявил, что страна рассчитывает вступить в Евросоюз к 2030 году. Его слова передает ТАСС.

По его словам, глава Евросоюза Шарль Мишель называл именно этот год, когда речь шла о вступлении Грузии в Евросоюз.

«В 2030 году Грузия будет готова к членству в ЕС больше, чем любая другая страна-кандидат. Это наш амбициозный план и мы привержены проведению реформ и всем шагам, которые следует осуществить для европейской интеграции», — добавил Кобахидзе.

До этого Кобахидзе говорил, что главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

По его словам, Грузия также продолжит активное сотрудничество с США и НАТО.

Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина допустил, что Грузия будет приглашена на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.