В Ереване проходит митинг в годовщину карабахского движения

В Ереване на площади Свободы в 36-ю годовщину начала карабахского движения проходит митинг с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, участники акции протеста заявляют, что не позволят «азербайджано-турецкому режиму разрушить» государственность Армении.

«Движение «Вместе» подготовило 100 символических обоснований для смещения Пашиняна с должности. Список не полный, его можно дополнять. Одного из этих фатов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти», — пояснил один из организаторов митинга Эдгар Казарян.

15 февраля Пашинян заявлял о намерении Азербайджана начать войну против Армении. Он назвал инцидент с перестрелкой на границе с Азербайджаном проявлением «деструктивной политики» Баку.

До этого Пашинян говорил, что Армения не является союзником Российской Федерации по вопросу Украины.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».