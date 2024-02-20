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Президент Казахстана Токаев приедет с рабочим визитом в Россию 21 февраля

Токаев примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет с рабочим визитом в Россию 21 февраля для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», которая пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Токаева в Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом РФ для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что, скорее всего, на этом мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а также представители некоторых других государств.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва рада, что на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» приедут лидеры ряда государств.

19 февраля в Казани стартовал первый соревновательный день «Игр будущего», 19 февраля в отеле «Корстон» проведут матчи группового этапа по онлайн-стратегии Dota 2.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в «Играх Будущего».

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