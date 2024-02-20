Раскрыт смысл подарка Путина лидеру Северной Кореи

Президент Владимир Путин не просто так подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну лимузин Aurus российского производства. Этот автомобиль демонстрирует технологические возможности России, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Это машина суперпремиального класса, заявил он телеканалу «360», назвав Aurus «российским Rolls-Royce».

«Вот цели и задачи, которые решаются, — показать мощь государства. А поскольку Aurus очень сильно локализован на территории России, он показывает в том числе и наши технологические возможности», — подчеркнул автоэксперт.

По словам Попова, автомобили этой марки приобретают шейхи из Саудовской Аравии, причем для них их изготавливают только в белом цвете. Отличается машина тем, что это полностью отечественное, «штучное» производство и чуть ли не ручная работа, заявил он.

«Это российский Rolls-Royce. Конструктивно я не вникал, наверняка там супермощный двигатель, он гиперкомфортабелен. Автомобиль представительского класса, стоит огромных денег», — сказал Попов.

По причине дороговизны эта машина простым покупателям недоступна, заключил эксперт.

Напомним, Путин передал в подарок лидеру КНДР Aurus – как объяснили в Кремле, эта машина очень понравилась Ким Чен Ыну, когда он приезжал в Россию. В Южной Корее подарок назвали нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее от Ким Чен Ына передали «большой привет» лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.