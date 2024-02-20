ЮАР назвала действия Израиля в секторе Газа апартеидом

Южно-Африканская Республика (ЮАР) в Международном суде ООН заявила, что действия Израиля в секторе Газа являются апартеидом. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия Израиля на палестинских территориях представляют собой еще более крайнюю форму апартеида, который ЮАР переживала до 1994 года», — заявил посол ЮАР в Нидерландах Вусимузи Мадонсела.

Он отметил, что в ЮАР ощущают дискриминационную политику израильского режима как «крайнюю форму апартеида».

До этого стало известно, что Южно-Африканская республика направила срочный запрос в международный суд ООН в связи с действиями израильской армии на юге сектора Газа. Власти ЮАР просят инстанцию выяснить, действительно ли операция Израиля в городе Рафах, где находится убежище палестинских беженцев, необходима, а также предотвратить возможные нарушения прав человека в секторе Газа.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор до этого заявила об угрозах ей и членам ее семьи в социальных сетях на фоне поданного страной иска в Международный суд ООН из-за действий Израиля на территории сектора Газа.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе.