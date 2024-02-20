Аккаунт Юлии Навальной в соцсети X заблокирован

Социальная сеть X (бывший Twitter) приостановила работу учетной записи Юлии Навальной.

«Действие учетной записи приостановлено», — говорится при попытке перейти на страницу.

Позже соцсеть X восстановила страницу Юлии Навальной.

Причины блокировки пока неизвестны. Сейчас на страницу Навальной, которую она завела после обещания продолжить дело Алексея, подписались 97 тысяч человек.

До этого Юлия Навальная сделала первую публикацию в соцсети после смерти мужа в российской колонии. Ее пост появился на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Под совместной фотографией с мужем Алексеем она написала «я тебя люблю».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон говорил в эфире телеканала Sky News, что Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального.

Он подчеркнул, что британские власти не объявляют о санкциях заранее, поэтому он не может сказать больше по этому поводу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль отказывается комментировать обвинения со стороны Юлии Навальной в адрес президента России Владимира Путина в его якобы причастности к смерти ее мужа.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, кому выгодна смерть Навального.