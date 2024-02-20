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В России включили американского сенатора в реестр экстремистов и террористов

В РФ включили американского сенатора Грэма в реестр экстремистов и террористов

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Росфинмониторинг включил американского сенатора Линдси Грэма в реестр экстремистов и террористов. Эту информацию выяснила «Газета.Ru».

Член Республиканской партии США Линдэси Грэм был избран в сенат США от штата Южная Каролина.

До этого Грэм призвал США давать оружие Украине в кредит. При этом 14 февраля он проголосовал против помощи Украине. Линдси Грэм является сторонником Дональда Трампа, кандидата на пост президента США.

В мае 2023 года, до начала провалившегося контрнаступления ВСУ, Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал самым удачным вложением средств США поддержку Украины, поскольку из-за нее «умирают русские». В России Грэм после этих слов был объявлен в розыск.

После начала обстрела кораблей в Аденском заливе хуситами, Грэм заявил о необходимости «стереть Иран с карта мира».

Ранее депутат Госдумы Белик заявил, что пора начать процедуру признания Украины государством-террористом.

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