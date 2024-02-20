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В ЕС призвали расследовать смерть Навального на международном уровне

Боррель призвал к расследованию смерти Навального на международном уровне

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Pavel Golovkin/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование «обстоятельств внезапной смерти» политика.

После обращения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве не воспринимают призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля разрешить провести независимое международное расследование смерти Навального.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после смерти Навального.

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