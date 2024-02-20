В ЕС призвали расследовать смерть Навального на международном уровне

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование «обстоятельств внезапной смерти» политика.

После обращения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве не воспринимают призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля разрешить провести независимое международное расследование смерти Навального.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Британия рассмотрит вопрос о введении индивидуальных санкций после смерти Навального.