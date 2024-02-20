Энергетик оценил, возможно ли введение санкций против «Росатома»

Вероятность того, что Европа или США введут санкции против «Росатома», близка к нулю. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов.

По его словам, «Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы. Он уточнил, что ядерные и исследовательские реакторы также работают на российском топливе. Россия также является основным производителем изотопов, которые используются в ядерной медицине.

«В США около 20% всей электроэнергии производится на атомных станциях. И где-то приблизительно четверть от этих станций работает на российском топливе. В странах Евросоюза станции также работают на нашем топливе. Армянская станция тоже работает на нашем отечественном топливе. На Украине создан запас российского топлива, но они отказываются от его получения и переходят на американское, но пока еще полностью вопрос не решен», — сказал энергетик.

Если же предположить, что санкции будут введены, они затронут и «Росатом», и покупателей российского топлива из-за рубежа. В связи с этим западные страны могут столкнуться с недостатком ядерного топлива, отметил Муратов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси до этого высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов.

Ранее стало известно, когда может состояться визит главы МАГАТЭ в Москву.