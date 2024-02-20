Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Энергетик оценил, возможно ли введение санкций против «Росатома»

Энергетик Муратов: Европа и США не будут вводить санкции против «Росатома»

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вероятность того, что Европа или США введут санкции против «Росатома», близка к нулю. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов.

По его словам, «Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы. Он уточнил, что ядерные и исследовательские реакторы также работают на российском топливе. Россия также является основным производителем изотопов, которые используются в ядерной медицине.

«В США около 20% всей электроэнергии производится на атомных станциях. И где-то приблизительно четверть от этих станций работает на российском топливе. В странах Евросоюза станции также работают на нашем топливе. Армянская станция тоже работает на нашем отечественном топливе. На Украине создан запас российского топлива, но они отказываются от его получения и переходят на американское, но пока еще полностью вопрос не решен», — сказал энергетик.

Если же предположить, что санкции будут введены, они затронут и «Росатом», и покупателей российского топлива из-за рубежа. В связи с этим западные страны могут столкнуться с недостатком ядерного топлива, отметил Муратов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси до этого высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов.

Ранее стало известно, когда может состояться визит главы МАГАТЭ в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами