Песков рассказал о встречах Путина 20 февраля

Президент России Владимир Путин 20 февраля примет с докладом министра обороны Сергея Шойгу и примет участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в Кремле. В районе трех часов с докладом будет Шойгу. Эта беседа будет доступна для СМИ. После этого президент примет участие в форуме АСИ, краткое выступление. Будут комментарии главы государства», — поделился Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что АСИ было создано по задумке и инициативе Путина.

После форума российский лидер проведет ряд непубличных встреч, после 19 часов планируется совещание по программе капитального ремонта в школах. Песков напомнил, что президент посещал школу в Нижнем Тагиле, где требовался ремонт.

Также Путин выступит со вступительным словом на совещании, представит доклад.

В этот же день стало известно, что российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.