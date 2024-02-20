Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины считает, что отношения Украины и России восстановятся

Бывший премьер Украины Азаров счел неминуемым возрождение связей Украины и РФ

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Для Украины в будущем отсутствует другая альтернатива, кроме восстановления связей с Россией. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, его цитирует РИА Новости.

«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, но другой альтернативы нет», — сказал он.

По мнению Азарова, разрыв отношений Киева и Москвы привел к деградации экономики Украины.

Он считает, что Европейский союз не сможет заменить для страны российский рынок, подчеркнув, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путем.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Украина и РФ рано или поздно договорятся. Также глава российского государства назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами