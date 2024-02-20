Для Украины в будущем отсутствует другая альтернатива, кроме восстановления связей с Россией. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, его цитирует РИА Новости.

«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, но другой альтернативы нет», — сказал он.

По мнению Азарова, разрыв отношений Киева и Москвы привел к деградации экономики Украины.

Он считает, что Европейский союз не сможет заменить для страны российский рынок, подчеркнув, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путем.

До этого президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Украина и РФ рано или поздно договорятся. Также глава российского государства назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.