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Лукашенко заявил о трех сценариях госпереворота в Белоруссии

Лукашенко: оппозиция за рубежом прорабатывает сценарии переворота в Белоруссии

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Кадр из видео/Информационное агентство БелТА

Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция и ее кураторы прорабатывают три основных сценария госпереворота в Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом госорганов безопасности, сообщает агентство Белта.

Он отметил, что оппозиция усилила активность в преддверии единого дня голосования в стране, которое намечено на 25 февраля.

По словам Лукашенко, существует несколько основных сценариев действий оппозиции на данный период.

«Первый — самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании», — заявил президент, отметив, что реальных предпосылок для раскачивания ситуации, как это было в 2020 году, пока нет.

Второй и третий сценарии, по словам главы государства, включают в себя работу на перспективу и использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции госпереворота в 2025 году.

До этого Лукашенко заявил, что на границе Белоруссии поймали диверсантов, среди которых граждане Украины и Белоруссии, которые «переползали по болотам с помощью дронов».

Ранее в граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим.

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