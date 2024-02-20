В МИД РФ пообещали привлечь к ответственности релокантов за провокации на выборах

Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

До этого он заявлял, что проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ.

«Если они совершат какие-то проступки, то, конечно, будут привлекаться к ответственности в соответствии с российским законодательством», — сказал Аскальдович.

По его словам, провокации могут совершаться в тех странах, где проживает больше всего релокантов, а также представителей внесистемной оппозиции российской власти.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Европарламент занимается координацией деятельности уехавших из России граждан, включая участников экстремистских организаций.

Депутат также рассказал, что иноагенты готовят провокации к президентским выборам около российских загранучреждений и встречаются с этой целью с представителями русскоязычных диаспор.

Ранее IT-компании начали отказываться от дорогих релокантов.