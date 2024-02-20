Телеканалы предусмотрели час на послание Путина Федеральному собранию

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля. Об этом сообщается на страничке сервиса «Рамблер/телепрограмма».

В сетке вещания таких каналов, как Первый, «Россия-1», НТВ, на послание парламенту выделяется время с 12:00 до 13:00.

Накануне Кремль сообщил, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

До этого «Коммерсантъ» писал, что итоговое содержание послания пока неизвестно, но в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».