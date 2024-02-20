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Телеканалы предусмотрели час на послание Путина Федеральному собранию

Телеканалы предварительно закладывают час на послание Путина 29 февраля

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля. Об этом сообщается на страничке сервиса «Рамблер/телепрограмма».

В сетке вещания таких каналов, как Первый, «Россия-1», НТВ, на послание парламенту выделяется время с 12:00 до 13:00.

Накануне Кремль сообщил, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

До этого «Коммерсантъ» писал, что итоговое содержание послания пока неизвестно, но в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в специальной военной операции (СВО), технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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