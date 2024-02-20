Трампа назвали «легкой добычей» для Путина

Экс-советник бывшего президента США Джон Болтон заявил, что власти России поддержат возвращение Дональда Трампа в Белый дом, поскольку считают республиканца легкой добычей. Об этом он заявил в эфире MSNBC.

«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать…В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он — легкая добыча», — сказал Болтон.

Ранее Болтон заявил, что в период пребывания в Белом доме Трамп никогда не оставлял мысль о разрыве с НАТО.

По словам Болтона, вероятность «подрыва» НАТО после переизбрания Трампа сохраняется. В 2018 году, рассказал американский политик, Трамп спрашивал его, должны ли США «сейчас войти в историю и выйти из НАТО», находясь в овальном кабинете Белого дома.

По словам Болтона, в тот момент он предложил действующему президенту «подойти к черте, но не пересекать ее».

До этого Владимир Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп оценил слова президента РФ Владимира Путина как комплимент для себя.