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Трампа назвали «легкой добычей» для Путина

Болтон: если Трамп станет президентом США, в Кремле будут праздновать

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Susan Walsh/AP

Экс-советник бывшего президента США Джон Болтон заявил, что власти России поддержат возвращение Дональда Трампа в Белый дом, поскольку считают республиканца легкой добычей. Об этом он заявил в эфире MSNBC.

«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать…В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он — легкая добыча», — сказал Болтон.

Ранее Болтон заявил, что в период пребывания в Белом доме Трамп никогда не оставлял мысль о разрыве с НАТО.

По словам Болтона, вероятность «подрыва» НАТО после переизбрания Трампа сохраняется. В 2018 году, рассказал американский политик, Трамп спрашивал его, должны ли США «сейчас войти в историю и выйти из НАТО», находясь в овальном кабинете Белого дома.

По словам Болтона, в тот момент он предложил действующему президенту «подойти к черте, но не пересекать ее».

До этого Владимир Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп оценил слова президента РФ Владимира Путина как комплимент для себя.

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