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Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Сальдо: четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал четыре области восточной Украины «абсолютной Россией».

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», — сказал чиновник.

Он отметил, что Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией.

Сальдо добавил, что Киев является «матерью городов русских».

В январе бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что к сентябрю 2024 года в состав Российской Федерации могут войти Одесса, Николаев, Харьков и Днепр на фоне сложного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

До этого американский журналист Джексон Хинкл выразил надежду, что Россия займет всю Украину. По его мнению, присоединение «всей территории Украины» к РФ стало бы для украинцев благом.

Ранее Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области.

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