В британском парламенте предложили выслать российского посла

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд предложил в Палате общин британского парламента рассмотреть возможность отзыва посла России Андрея Келина из Соединенного Королевства в свете событий с Алексеем Навальным. Об этом пишет ТАСС.

«Возможно, настал момент для отзыва российского посла, сохраняя при этом открытые дипломатические каналы, которые остаются важными», — отметил Эллвуд, который в период с 2020 по 2023 годы возглавлял парламентский комитет по обороне.

Заместитель министра иностранных дел королевства Лео Докерти отказался комментировать данное предложение. Однако, отвечая на вопрос другого депутата о важности поддержания дипломатических связей с Россией для Великобритании, он подчеркнул, что это имеет «непосредственное значение». По его мнению, это позволяет напрямую выражать позицию Лондона российской стороне и обеспечивает консульский доступ к британским гражданам, находящимся в российских тюрьмах.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Алиша Кернс высказала идею о конфискации замороженных в Великобритании российских активов, введении санкций против российского Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, она поддерживает переговоры с Вашингтоном о возможном увеличении добычи нефти в США для снижения цен и доходов российского бюджета. Также были высказаны предложения о прекращении страхования британскими компаниями танкеров, перевозящих российскую нефть.

Докерти заявил, что Лондон продолжает искать «законные пути» для конфискации российских активов и изучает все возможные варианты для привлечения к ответственности тех, кто причастен к гибели Навального. Отвечая на вопросы депутатов о возможных новых санкциях против России, Докерти отметил, что обсуждение этого пока «предварительно». Он подчеркнул, что Лондон стремится к «конкретным действиям, а не просто к заявлениям».

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