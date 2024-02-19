Путин повысил в звании первого замначальника ГОУ Генштаба

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника первому замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Познихиру Виктору Викторович», — говорится в документе.

Отмечается, что звания были присвоены еще нескольким военным, в частности двое из них стали генерал-лейтенантами, трое — вице-адмиралами.

До этого Путин присвоил звание Героя РФ космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Корсаков получил звание за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного космического полета на Международной космической станции (МКС).

Также Путин наградил актера Александра Збруева орденом Александра Невского.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о вручении Владимиру Путину ордена имени своего отца.