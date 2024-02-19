Экс-советник Трампа рассказал о его приверженности разрыву с НАТО

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что в период пребывания в Белом доме Трамп никогда не оставлял мысль о разрыве с НАТО. Интервью Болтона опубликовало издание The Washington Post.

По словам Болтона, вероятность «подрыва» НАТО после переизбрания Трампа сохраняется.

В 2018 году, рассказал американский политик, Трамп спрашивал его, должны ли США «сейчас войти в историю и выйти из НАТО», находясь в овальном кабинете Белого дома. По словам Болтона, в тот момент он предложил действующему президенту «подойти к черте, но не пересекать ее».

До этого бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что кандидат на пост президента Дональд Трамп выведет Вашингтон из НАТО в случае возвращения в Белый дом.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны.

Ранее в США сообщили, что Европа обсуждает создание альтернативы НАТО.